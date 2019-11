62-jarige vrouw uit Alblasserdam vermist

ALBLASSERDAM • De politie is op zoek naar een vermiste 62-jarige vrouw uit Alblasserdam.

Ze woont aan de Rijnstraat. De inwoonster van Alblasserdam is gekleed in een groene parka met daaronder een feloranje jas, een zwart/grijze broek met zebraprint. Ze heeft een zwarte tas bij zich. Mensen die haar zien, wordt verzocht contact op te nemen via 112.