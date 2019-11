Derde Lexmondse Kwis samen met Hei- en Boeicop

LEXMOND • In 2020 vindt Lexmondse Kwis III plaats op vrijdag 7 februari.

Het tweede jaar liet een duidelijke groei zien ten opzichte van de eerste editie, vertelt organisator John de Jong van Oranjevereniging Het Vaderland Getrouwe. "Het was zo'n succes dat we zeiden: Hier gaan we mee door. En het leukste is dat we deze keer de organisatie samen met onze vrienden van Oranjevereniging Hei-en Boeicop doen."

Ivan den Hertog van het buurdorp is positief gestemd. "We hadden het er ook wel eens over gehad om het te gaan organiseren maar nu we zijn benaderd om mee te doen is dat natuurlijk veel leuker, de dorpen liggen tenslotte dicht bij elkaar. Je kent de omgeving. De hoofdstukken van het Kwisboek maken we samen met dezelfde opdrachten voor beide dorpen, maar we hebben wel elk onze eigen geheime proef die op locatie wordt uitgevoerd. Voor Lexmond is dat Huis Het Bosch, voor de Heicoppers is dat Het Trefpunt."

John en Ivan zijn druk bezig om uitdagende vragen samen te stellen. "We willen er natuurlijk ook leuke feitjes in verwerken en zoekplaatjes. De vorige keer hadden we 37 teams maar nu hopen we gezamenlijk wel de 40 te halen," vermoedt John.

De Lexmondse Kwis is een titanenstrijd om de eretitel van Lexmonds Beste Team. Zo'n team vorm je samen met je vrienden, buurtvereniging, sportclub, klussers of wat dan ook. De geadviseerde minimum grootte is vijf personen, maar liefst meer zodat ook iemand op pad kan gaan om buitenshuis antwoorden te zoeken. Alle hulpmiddelen zijn hierbij toegestaan. Op de dag van de Kwis kan elk team om 18.30 uur het kwisboek ophalen in de foyer van Huis het Bosch. Het bevat alle informatie over de kwis en natuurlijk de vragen, makkelijk en moeilijk. Het boek neem je mee naar een eigen locatie. Uiterlijk 23.30 uur lever je het ingevulde kwisboek weer in bij de Oranjevereniging in de foyer. Ivan: "Maak er vooral een gezellige avond van met je familie of vrienden."

Inschrijven kan vanaf nu per e-mail: kwis@oranjevereniging-lexmond.nl.

De inschrijving sluit op vrijdag 24 januari 2020. De uitslag van de Lexmondse Kwis wordt voor beide dorpen gezamenlijk bekendgemaakt bij de prijsuitreiking op 14 maart in Huis Het Bosch.

Meer informatie en belangrijke aandachtspunten over Lexmondse Kwis 2020 zijn te vinden op de website van de Oranjevereniging en op Facebook.