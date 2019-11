Sint ook op bezoek in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Groot-Ammers kreeg zaterdag aan het eind van de ochtend hoog bezoek uit Spanje.

Het was nog even de vraag of het zou lukken aangezien Groot-Ammers geen treinstation heeft en De Sint en zijn paard Ozosnel in verband met watervrees per trein zouden aankomen, maar gelukkig verscheen rond 11.00 uur toch de Stoomboot op de Lek. In grote getale werd de Sint en zijn Pieten opgewacht door vele kinderen tussen nul en honderd jaar langs de kant van het water. Na ontvangst ging het gezelschap naar het Oranjeplein.

Aansluitend stond de Sint nog een verrassingsfeest te wachten in De Pietenschool, georganiseerd door De Pieten on Tour van Tonja's Schmink & Festijn. De kinderen konden in De Pietenschool lunchen met De Sint of Piet, diverse activiteiten stonden klaar, er was een uitdagend Pietengym-parcours uitgezet en kinderen kregen een glittertattoo. Tot slot werd er op los geswingd tijdens de Pieten-muziek-bingo. De Sint genoot samen met alle kinderen en De Pieten van een gezellige middag en kijkt terug op een onvergetelijke dag.