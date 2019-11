Seniorendag Stichting De Oranjevriend in Groot-Ammers komt er weer aan

GROOT-AMMERS • Stichting de Oranjevriend in Groot-Ammers houdt op zaterdag 1 februari haar traditionele Seniorendag (55+) in het Hervormd Centrum.

Zoals bekend wordt bij deze Seniorendag, in een middagvoorstelling vanaf 14.30 uur en avondvoorstelling vanaf 20.00 uur digitale beelden van oud-Ammers vertoond. Beelden met bekende gezichten, klasgenoten, trouwerijen, winkeltjes, woningen, boerderijen, verenigingen, optochten en straten uit vervlogen tijden.

Dit jaar wordt extra aandacht besteed aan de na-oorlogse bevrijdingsoptochten van 1955 en 1960, met het oog op de herdenking van 75 jaar bevrijding.

Ieder jaar weer duiken er nog oude foto's op, voornamelijk uit privé-albums, die gebruikt kunnen worden voor deze leuke voorstelling. De stichting de Oranjevriend blijft ook voortdurend op zoek naar nieuw materiaal (vanaf ongeveer 1955).

De stichting is op zoek naar mensen die nog een doos of album met foto's op zolder hebben liggen en bereid is privéfoto(s) voor een aantal dagen af te staan zodat er een digitale kopie van gemaakt kan worden. Mensen die iets willen bijdragen, kunnen dit doorgeven aan Piet en Hennie Kortleve via 0184-661684.