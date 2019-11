Sint bezoekt ook Schelluinen

SCHELLUINEN • Ook dit jaar is Sinterklaas de kinderen van Schelluinen niet vergeten. Met zijn Pieten bezocht hij afgelopen zaterdagmiddagje het dorpje aan de Vliet.

Bij de intocht vergezelden de muziekpieten van muziekvereniging Da Capo uit Giessenburg de goedheiligman op zijn reis door Schelluinen.

Gezeten in een mooie tilbury en twee stijlvolle paarden reed de Sint rond, om te eindigen bij de ingang van Ons Dorpshuis. Eenmaal binnen werd er een groots gevierd en kregen uiteraard alle ruim 90 aanwezige kinderen een kadootje overhandigd.

Sint had een dankwoord voor de organisatie. SelfiePiet Cindy Marijnissen wist er met hulp van speeltuinvereniging De Wip Wap, voetbalvereniging Schelluinen en Dorpsberaad Schelluinen een mooie middag van te maken.

De kinderen hadden via Facebook al de nodige voorpret, want in navolging van andere steden en dorpen was er in Schelluinen ook een Sinterklaas Journaal te zien.

Inwoner Toon de Jongh is de maker van de Schelluinse versie, te zien op FB Sinterklaas Schelluinen.