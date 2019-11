LEXMOND • Lexmond stond gisteren in het teken van een wintersfeermarkt.

Om alvast een beetje in de stemming voor de feestmaanden te komen, werd er op de Dorpsstraat in Lexmond een sfeervolle (kerst)markt en preuvenement gehouden. Er was meteen ook gelegenheid om alvast cadeautjes voor de feestdagen in te slaan.

Dweilorkest de Batenbouwers zorgde dat de stemming er goed in kwam deze avond.

Fotograaf Nico van Ganzewinkel nam ook een kijkje.