Versterking Lions in de Alblasserwaard; Lions Molenlanden

ALBLASSERWAARD • Dit najaar is in de Alblasserwaard een nieuwe Lions Branch Club opgericht. Een zestal jongere leden van de Lionsclub Alblasserwaard Tablis hebben een Branch gevormd en zijn daarin zelfstandig actief geworden onder de naam Lions Molenlanden.

De 35-jarige Lionsclub Alblasserwaard Tablis heeft zich het afgelopen jaar intensief bezig gehouden met een veranderingstraject om zich als enthousiaste Lions actief te kunnen blijven inzetten. Omdat er behoefte was aan vernieuwing is in goed overleg besloten naast de bestaande Lionsclub een zelfstandig onderdeel als een Branch op te richten.

De Branch beoogt diversiteit in haar samenstelling en wil een positieve bijdrage leveren aan goede doelen in de regio Molenlanden. De Lionsclub en Branchclub ondersteunen elkaar waar nodig. Naast de wilgenknotactie zijn er in 2020 inmiddels ook activiteiten in voorbereiding rondom NL-doet en de landelijke actiedag van de Lions 'Voor Kinderen Tegen Kanker'.

Lions Alblasserwaard en Lions Molenlanden zoeken enthousiaste dames en heren om samen Lions in de Alblasserwaard verder uit te bouwen. Via de contactgegevens op Facebook (Lionsclub Alblasserwaard Tablis of LC Molenlanden) kan hiervoor contact met beide clubs worden gezocht. Voor meer informatie over de Lionsorganisatie en de clubs wordt u verwezen naar de site www.lions.nl.