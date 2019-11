Verkoop gestart van 'Thuis in Alblas' in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • Veel belangstellenden grepen donderdagavond 7 november de kans om kennis te maken met het project 'Thuis in Alblas'

Dorpshuis De Beemd in Oud-Alblas was geopend voor publiek om de plannen voor het project 'Thuis in Alblas' te komen bekijken. De verkoopbrochures met de prijslijsten zijn verstrekt en de geïnteresseerden kregen de gelegenheid om het project te bekijken. Zowel de vier levensloopbestendige woningen als de tien eengezinswoningen werden positief ontvangen. Het verkoopteam van BM van Houwelingen heeft de plannen kunnen toelichten en de eerste vragen kunnen beantwoorden.

Het project wordt gerealiseerd waar eerst het Trefpunt en de brandweerpost stond. Het project bestaat uit totaal veertien grondgebonden koopwoningen. De gemeente Molenlanden heeft het initiatief genomen om beide locaties te ontwikkelen naar woningbouw. Hierna heeft de gemeente een tender uitgeschreven en de grond verkocht. BM van Houwelingen heeft deze tender gewonnen en scoorde het hoogste op de thema's vormgeving/architectuur, duurzaamheid en prijs.

Over de woningen

Het project 'Thuis in Alblas' komt aan de westkant van Oud-Alblas. Op de oude Trefpunt-locatie komen tien eengezinswoningen. Stuk voor stuk royale woningen met alle ruimte in en om het huis. Standaard uitgevoerd met drie slaapkamers, maar optioneel kan men op de tweede verdieping nog een vierde slaapkamer laten realiseren. Duurzaamheid is standaard en alle woningen worden uitgevoerd met een warmtepomp en een groot aantal zonnepanelen. De woningen hebben circa 110-117 m² woonoppervlakte en de prijzen variëren van € 279.500 tot € 332.500 vrij op naam.

Op de oude brandweerpost-locatie komt een nieuw woonblokje met vier levensloopbestendige woningen aan het water. Het zijn royale woningen met een slaap- en badkamer op de begane grond. De woonkamer bevindt zich aan de voorkant van de woningen, maar optioneel kan men ervoor kiezen om de woonkamer aan de achterzijde te laten maken. Duurzaamheid is standaard en alle woningen worden uitgevoerd met een bodemwarmtepomp en een groot aantal zonnepanelen. De woningen hebben circa 104-110 m² woonoppervlakte en de prijzen variëren van € 299.500 tot 337.500 vrij op naam.

Voor meer informatie: www.thuisinalblas.nl. De inschrijving sluit op maandag 18 november 2019 om 12.00 uur.