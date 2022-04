Een dode bij ernstig ongeval op N214 bij Wijngaarden

WIJNGAARDEN • Op de N214 tussen het benzinestation en de rotonde met de N482 heeft vrijdagochtend 8 april rond half twaalf een zwaar ongeval plaatsgevonden, waarbij een van de betrokkenen omgekomen is.

Een vrachtwagen en een personenwagen botsten frontaal op elkaar, waarbij beide voertuigen zwaar beschadigd zijn. De politie meldt dat één van de betrokkenen, een inzittende van de personenauto, bij het ongeval is omgekomen.

Brandweer, ambulancedienst en politie zijn massaal uitgerukt. Ook de traumahelikopter is ter plaatse. Verkeer wordt omgeleid via de parallelweg ten noorden van de N214.

Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend.

Later volgt meer informatie.

