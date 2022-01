Auto rijdt voortuin in bij woning in Giessenburg

GIESSENBURG • Een auto reed in de nacht van vrijdag op zaterdag de voortuin van een woning in Giessenburg in en raakte daarbij zwaar beschadigd.

Dit gebeurde aan de Slingelandseweg. Onbekend is nog of de bestuurder hierbij gewond raakte. De brandweer kwam eraan te pas om een boom, die door het ongeval over de weg was gevallen, weg te halen.