Motorboot vaart bij Streefkerk op krib en dreigt te zinken, opvarenden met de schrik vrij

STREEFKERK • Een groep jongeren is in de nacht van vrijdag op zaterdag in de Lek op een krib gevaren. De kwamen met de schrik vrij, er raakte niemand gewond.

De jongeren waren met hun bootje naar Rotterdam gevaren. Op de nachtelijke terugreis voeren ze ter hoogte van molen De Liefde bij Streefkerk op een krib. Vanwege hoogwater was de stenen dam in de rivierbedding grotendeels onzichtbaar. De motorboot bleek na de aanvaring lek te zijn en maakte water.

Pomp

Bij de aanvaring raakte niemand gewond. Terwijl de opvarenden de boot naar de waterkant brachten, kwamen de hulpdiensten ter plaatse. Om het vaartuig dat dreigde te zinken drijvende te houden, is door brandweer Groot-Ammers met een pomp het water uit de boot gepompt.

Vervolgens is met hulp van een brandweerboot, de KNRM en een boot van Rijkswaterstaat de motorboot naar een strandje bij het veer aan de Bergstoep gesleept. Daar is de boot op het strand getrokken.

(bron: ZHZ Actueel)