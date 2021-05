Deel van Gorinchemse flat ontruimd vanwege brandje in portiek

GORINCHEM • Zo'n zestig flatwoningen aan de Gerard van Lomstraat in Gorinchem zijn in de nacht van zondag op maandag ontruimd vanwege een brandje in de kelder.

Rond 07:00 uur mochten de bewoners weer terugkeren naar hun woningen. Wel kregen ze het advies ramen en deuren voorlopig open te houden om te ventileren.

Team Brandonderzoek doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Er was brand in een kelder van een portiekflat aan de #GerardvanLomstraat in #Gorinchem. De brand is uit. Er is nog veel rook in de portiek en er worden CO-waardes gemeten. De portiek wordt daarom ontruimd. Er is hiervoor opgeschaald naar GRIP 1. https://t.co/yEX3LjirS0