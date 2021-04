Snorscooter in Groot-Ammers haalt dubbele van maximale snelheid

GROOT-AMMERS • De politie heeft maandag 19 april in Groot-Ammers een snorscooter in beslag genomen die meer dan dubbel zo hard reed dan is toegestaan.

De snorscooter, die 25 kilometer per uur mag rijden, was in het afgelopen weekend in beslag genomen. De bestuurder was er vandoor gegaan toen hij agenten zag en tegen een geparkeerde auto aangereden. Vervolgens ging hij er rennend vandoor.

Na een meting van 53 kilometer per uur is de politie gestopt met meten. De rollenbank kan wel hogere snelheden meten, maar voor het vervolg van het traject maakt dat niet uit. Ook staat veiligheid voorop.

Deze scooter heeft de status Wacht Op Keuren gekregen (WOK). Dat betekent dat deze opnieuw gekeurd moet worden bij de RDW en dan alle eisen moet voldoen. Door de collega’s is een strafrechtelijk onderzoek gestart tegen de eigenaar en bestuurder van de scooter.