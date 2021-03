‘Te water geraakte peuter in Bleskensgraaf maakt het goed’

BLESKENSGRAAF • Het bijna twee jaar oude meisje dat vrijdagochtend 5 maart in een sloot gevallen was in Bleskensgraaf en in kritieke toestand werd overgebracht naar het ziekenhuis, maakt het goed.

Dat meldt de vader van de peuter in een reactie op het bericht op de website van Het Kontakt. Hij laat weten dat zijn dochter weer thuis is en dat het wonderlijk goed is afgelopen.

Het meisje was in een sloot gevallen aan de Dorpsstraat in Bleskensgraaf. Hulpdiensten werden massaal opgeroepen, waaronder de traumahelikopter.