Zwaan met opzet doodgereden in Wijngaarden; politie zoekt bestuurder

WIJNGAARDEN • Op dinsdag 2 maart is er in Wijngaarden door de bestuurder van een vermoedelijk rode Ford Transit of Transit Connect bewust een zwaan dood gereden.

Mogelijk heeft deze een afgeknotte driehoek achter op het voertuig, meldt de politie. ‘Slaat u aan op dit voertuig met het bijzondere oranje vlak links achter? Graag komen wij met u in contact voor aanvullende informatie. Dit kan via 0900-8844, DM of Meld Misdaad Anoniem.’