Vandalen zagen twee bomen om in Brandwijk

BRANDWIJK • Aan de Magnolia en Klimroos te Brandwijk werden deze door vandalen twee bomen omgezaagd.

De politie is op zoek naar getuigen. Zij kunnen contact opnemen via 0900-8844. De wijkagent stelt via Instagram: ‘Deze zaagactie is nutteloos, doelloos en slaat gewoon nergens op. De gemeente investeert in de groenvoorziening en het onderhoud. Het planten en het onderhoud kost geld. Ook fleurt het de wijk groen.’

‘Als je je verveelt en persé iets wil zagen, neem dan contact op met de vrijwilligers van de knotgroep. Dan mag je legaal een zaag in een knotwilg zetten. Meld je daarvoor als vrijwilliger aan bij de Natuur- en Vogelwacht aan de Matenaweg 1 te Papendrecht.’