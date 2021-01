Politie Vijfheerenlanden haalt in Houten gestolen auto van de weg

VIANEN • Dankzij de oplettendheid van het politiekorps Vijfheerenlanden is een in Houten gestolen personenauto terug naar de rechtmatige eigenaar.

Donderdagavond kreeg politie Vijfheerenlanden een melding dat er een gestolen auto op de A2 ter hoogte van Vianen zou rijden. Diverse agenten namen tactische posities en kregen zicht op de auto, die op 19 januari in Houten was gestolen.

Ter hoogte van de afrit Geertruidenberg werd het voertuig aan de kant gezet. De bestuurder werd aangehouden wegens heling.

Na sporenonderzoek kan de auto terug naar de rechtmatige eigenaar. De zaak is in behandeling en in onderzoek bij de afdeling VVC (Veel Voorkomende Criminaliteit) van het basisteam Lekpoort.