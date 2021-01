Omstanders redden 28-jarige Oud-Alblasser uit modderige sloot

OUD-ALBLAS – Een 28-jarige man uit Oud-Alblas is woensdagmiddag 20 januari 2021 met zijn driewieler in een sloot terecht gekomen. Dit gebeurde langs de Veerweg, ter hoogte van het Westeinde in Oud-Alblas.

De man vloog op het fietspad bij de Veerweg uit de bocht en belandde in de modderige sloot. Hij kon er niet meer op eigen kracht uitkomen.

Omstanders schoten direct te hulp en wisten de man op het droge te krijgen. De twintiger is even verderop in een woning onder de douche gezet. De Oud-Alblasser is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.