Man (25) uit Brandwijk opgepakt in Papendrecht vanwege drugsgebruik in verkeer

BRANDWIJK/PAPENDRECHT • De politie van Papendrecht heeft in de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 oktober een 25-jarige man opgepakt in Papendrecht, omdat hij daar reed terwijl hij onder invloed van drugs was.

Er is van hem bloed afgenomen. Daarmee wordt de definitieve uitslag van het drugsgebruik vastgesteld. Proces-verbaal volgt, meldt de politie.