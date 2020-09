Lange file door ongeval op A15 bij Hardinxveld-Giessendam

ALBLASSERWAARD • Op de A15 ter hoogte van Hardinxveld-Giessendam vond vrijdagochtend een ongeval plaats.

Dit gebeurde op de rijbanen in de richting van Gorinchem. Eén van de rijstroken werd afgesloten. Er ontstond een file van meer dan zeven kilometer. Rijkswaterstaat stelde een omleiding in via de A16, A59 en A27.