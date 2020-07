ALBLASSERDAM • In de leegstaande fabriekshal van Mercon aan de West-Kinderdijk is zaterdagavond 25 juli een grote brand uitgebroken. Er werd opgeschaald naar grip 1 en naar 'zeer grote brand'.

Om 20.45 uur kwam de eerste melding van brand. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid meldde op Twitter: 'Er komt veel rook vrij. Sluit ramen en deuren en schakel ventilatie uit.'

Op de website meldt de Veiligheidsregio om 21.38 uur: 'Er zijn veel hulpdiensten opgeroepen. Geef hen de ruimte. De woordvoerder gaat ter plaatse.'

Er is een NL-Alert verstuurd vanwege de zware rookontwikkeling.

Het openbaar vervoer op de dijk is stilgelegd.

Rond 22:15 uur had de brandweer de situatie onder controle en werd afgeschaald naar grip 0.





De hulpdiensten schalen verder op naar grip1. Komt nog steeds rook uit het pand. Onderzocht wordt of er nog asbest in het pand zit. Daarover komt zo als het goed is uitsluitsel. #Mercon #Alblasserdam pic.twitter.com/iagy7vgvKh

West Kinderdijk - Alblasserdam - Er is brand in een leegstaande loods aan de West Kinderdijk in Alblasserdam. Er is opgeschaald naar GRIP 1. Er komt veel rook vrij. Sluit ramen en deuren en schakel ventilatie uit. https://t.co/47zQ7PVSIa