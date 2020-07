Agenten en ambulancemedewerkers worden gespuugd en getrapt door Leerdamse verdachte

LEERDAM • Een Leerdammer die wordt verdacht van huiselijk geweld heeft zaterdagmiddag agenten in het gezicht gespuugd en ambulancemedewerkers getrapt. Burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden heeft er zijn afschuw over uitgesproken.

De politie ging ter plaatse na een melding over een huiselijke twist. De vermoedelijke verdachte was niet voor reden vatbaar en spuugde de agenten in hun gezicht. 'Een grovere belediging / vernedering is er bijna niet', meldt de politie op Facebook.

Tijdens zijn aanhouding verzette de Leerdammer zich hevig en probeerde hij de agenten van zich af te trappen. De inmiddels ook gearriveerde ambulancemedewerkers probeerden hem te kalmeren, maar werden eveneens geschopt.

Uiteindelijk kreeg men de verdachte onder controle en werden hem kalmeringsmiddelen toegediend. Na controle in het ziekenhuis in Nieuwegein is hij ingesloten in het cellencomplex van de politie in Houten.

De man wordt onder meer belediging van een ambtenaar in functie en mishandeling ten laste gelegd. Geweld tegen hulpverleners wordt tegenwoordig steeds zwaarder bestraft.