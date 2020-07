Supermarkt Coop in Arkel vol met rook door brand

ARKEL • Bij supermarkt Coop aan het Dokter H. de Vriesplein in Arkel heeft maandagavond 13 juli een kleine brand gewoed.

Even na 22.30 uur ging het brandalarm in de winkel af. De sleutelhouder die ter plaatse kwam ontdekte dat het pand vol met grijze rook stond. De brandweer werd gealarmeerd en kwam met spoed ter plaatse.

De oorzaak van de rook bleek lastig te vinden. Even na 24.00 uur werd een tweede blusvoertuig opgeroepen ter assistentie. Omstreeks 00.45 uur ontdekten brandweerlieden de oorzaak van de rookontwikkeling. In een afgesloten kantoortje was brand ontstaan bij een oplader. Het vuur was al gedoofd maar had wel veel rook veroorzaakt. De supermarkt is een tijd lang geventileerd om de rook uit de winkel te krijgen.

Dinsdag was de winkel de hele dag gesloten in verband met de opgelopen brand- en rookschade.