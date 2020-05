Auto’s botsen op A27-Merwedeburg bij Gorinchem

GORINCHEM • Minimaal twee auto’s zijn zaterdagmiddag 16 mei rond 14.30 uur op elkaar gebotst op de Merwedebrug richting Brabant.

Eén van de voertuigen is over de kop gevlogen. Hulpdiensten zin ter plaatse gegaan om bijstand te verlenen. De aanvankelijk opgeroepen traumahelikopter is gecanceld. Over persoonlijke ongevallen is nog niets bekend.

Snelweg A27 is richting Breda volledig afgesloten. Er staat inmiddels een file op de A15 vanuit richting Rotterdam. De ANWB adviseert het verkeer om via de A15 en de A2 om te rijden richting het zuiden.