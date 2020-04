Politie bekeurt snelheidsovertredingen Groot-Ammers en Langerak

REGIO • De politie heeft vorige week diverse bekeuringen uitgeschreven voor snelheidsovertredingen op polderwegen in Groot-Ammers en Langerak.

Op 22, 25 en 26 april werd er specifiek op de snelheid gecontroleerd op deze en andere wegen in de regio. Het resultaat: 89 bekeuringen voor de snelheid.

Bij een aantal controles in de polder werden enkele uitschieter gemeten. Op de Melkweg (60) in Langerak was dat 96 kilometer per uur, op de Boonevlietweg (60) ook in Langerak werd 90 kilometer per uur gemeten en op de Peppelweg (60) was 91 kilometer per uur de maximaal gemeten snelheid.

Topper van de week was een 20-jarige beginnende bestuurder uit Sliedrecht. Hij reed zaterdag met de bolide van zijn vader 130 kilometer per uur over de Spoorweg (60) te Hardinxveld-Giessendam. Zijn rijbewijs werd ingevorderd. De officier van justitie gaat de afloop bepalen.

Ook een grove overtreding was er op de Nieuwe Wolpherensedijk (50) te Gorinchem. Daar reed een 35-jarige bestuurster uit Werkendam 97 kilometer per uur.

Veel 30+ overschrijdingen werden gemeten op de autosnelwegen waar 100 kilometer per uur was toegestaan. Overschrijdingen van 50 kilometer per uur werden meerdere keren gemeten.