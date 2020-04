Fout parkeren twee inwoners Werkendam in Gorinchem leidt tot vondst wapens

GORINCHEM/WERKENDAM • De politie vond donderdagmiddag in Gorinchem bij twee inwoners van Werkendam diverse wapens.

Agenten zagen die middag er een auto fout geparkeerd stond op de Vissersdijk. Toen zij een controle uit wilde gaan voeren, reed het voertuig weg, waarop een stopteken gegeven werd. Tijdens de controle werd in het voertuig bij de passagier (18 jaar) een vlindermes aangetroffen. Bij de bestuurder (23 jaar) werden ook nog twee opvouwbare messen en een nep-vuurwapen gevonden.

Tevens bleek uit de speekseltest bij de bestuurder dat hij mogelijk onder invloed van THC of amfetamina had gereden. Bij de 23-jarige Werkendammer werd bloed door een arts afgenomen en afhankelijk van de uitslag zal er proces-verbaal opgemaakt worden. De messen en nep-vuurwapen zijn in beslag genomen.