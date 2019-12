Fietser zwaargewond bij ongeval op Broekseweg in Ameide

AMEIDE • Een fietser raakte maandagochtend zwaargewond bij een ernstig ongeval op de Broekseweg in Ameide.

De fietser reed over de weg in een bocht toen een bestuurder van een bestelbus door het zeer gladde wegdek weggleed en de macht over het stuur verloor. De fietser kwam hierdoor onder de bestelbus in de berm te liggen. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter en de brandweer, rukten massaal uit. De helikopter landde iets verderop in een weiland.

De fietser werd zwaargewond onder begeleiding van een traumateam met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. In de bocht was het zo glad dat lopen er zelfs lastig was zonder onderuit te gaan. De verkeersongevallen analyse (VOA) kwam ter plaatse en deed onderzoek naar het ongeval.