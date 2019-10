Oliespoor op Lek tussen Lekkerkerk en Kinderdijk

• Het oliespoor is zo'n 10 kilometer lang. (Foto: Rijkswaterstaat)

LEKKERKERK • Op de Lek tussen Lekkerkerk en Kinderdijk ligt een oliespoor van zo'n 10 kilometer op het wateroppervlak. Dat meldt Rijkswaterstaat.

Een dronepiloot is ingeschakeld om de verontreiniging in beeld te brengen. Vermoedelijk gaat het om gasolie. Een dader is nog niet gevonden.

