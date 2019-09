Politie lost waarschuwingsschot in Langerak, man (43) uit Papendrecht aangehouden

LANGERAK • De politie heeft donderdagmiddag een waarschuwingsschot moeten lossen bij een worsteling in Langerak. Een 43-jarige man uit Papendrecht werd aangehouden.

Een vrouw alarmeerde de politie nadat zij in haar woning flink ruzie had gehad, waarbij de verdachte zich agressief gedroeg. Op het moment dat agenten met de vrouw in gesprek waren, kwam de verdachte ook binnen. Hij viel de agenten, die hem wilden aanhouden, aan.

Pepperspray

Met het gebruik van pepperspray probeerden de agenten de situatie onder controle te krijgen, maar dit had geen effect. Er ontstond een worsteling. De agenten voelden zich dusdanig in het nauw gedreven, dat een waarschuwingsschot werd afgevuurd.

Na het schot gaf de verdachte zich gewonnen. Hij is meegenomen naar het bureau.

De politie onderzoekt wat zich in de woning heeft afgespeeld.