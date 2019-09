Man uit Ottoland belandt onder koe

BRANDWIJK/OTTOLAND • Een man uit Ottoland is dinsdagavond onder een koe terecht gekomen.

Het voorval vond plaats langs de Damseweg in Brandwijk. De man was samen met zijn zoon in het weiland bezig om twee koeien te verplaatsen, die de dag erop naar de slacht moesten. Toen er eentje wilde ontsnappen en over een hek probeerde te springen, ging het mis. De koe viel om en kwam bovenop de man terecht.

Een ambulance en traumahelikopter werden opgeroepen. De man was volgens de politie gelukkig aanspreekbaar en werd met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.