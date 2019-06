Bestuurder gewond bij eenzijdig ongeval in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS – Een man uit Bleskensgraaf is woensdagavond 19 juni met zijn bestelwagen in een sloot langs het Oosteinde in Oud-Alblas belandt.

Mogelijk werd de man eerst onwel, voordat hij van de weg raakte. Het ongeval gebeurde rond 22.45 uur ter hoogte van Korenmolen De Hoop. De brandweer van Nieuw-Lekkerland en Papendrecht en de duikers uit Dordrecht kwamen samen met de politie en de ambulance met spoed ter plaatse voor hulp. Nog voordat de hulpverleners ter plekke waren, hadden omstanders de man al uit zijn voertuig weten te halen.

De brandweer heeft voor de zekerheid rondom de wagen gezocht naar een mogelijk tweede slachtoffer. Het bleek uiteindelijk om een eenzijdig ongeval te gaan, waarbij de man van de weg is geraakt, twee boompjes heeft geraakt en met zijn voertuig op de zijkant tot stilstand is gekomen. De man uit Bleskensgraaf, die geen gordel droeg en daardoor met zijn hoofd tegen de zijruit aan de bijrijderskant was gebotst, is met spoed naar het ziekenhuis in Dordrecht gebracht.

Gezien zijn medische toestand was het voor de politie nog niet mogelijk om een blaastest af te nemen. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Volgens buurtbewoners lijkt het er sterk op dat de bestuurder eerst onwel is geworden.