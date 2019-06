Politie gaat extra snelheidscontroles houden

REGIO • De politie kondigt aan ze de komende tijd extra snelheidscontroles zullen gaan houden op wegen in de Alblasserwaard. Vooral op de polderwegen is de snelheid nog veel te hoog.

Op de Melkweg te Langerak werden deze week bijvoorbeeld in 20 minuten tijd tien bestuurders bekeurd voor overschrijdingen van 20 tot en met 31 kilometer per uur.

De extra snelheidscontroles gaan plaatsvinden op alle wegen, maar vooral ook op nagenoeg alle 60 kilometer per uur wegen waar extra gevaar is door de aanwezigheid van fietsers of voetgangers op die wegen.

Onbegrijpelijk voor de politie was het gedrag van een bestuurster op de Peppelweg te Groot-Ammers. Zij reed daar, met haar zoon, 37 kilometer per uur te snel. Tijdens die rit had praatte ze, aldus de bestuurster, over het recente noodlottige ongeluk op die weg. Dit weerhield haar echter niet ervan om haar snelheid aan te passen.

Op de Spoorweg te Hardinxveld-Giessendam gingen zes bestuurders op de bon met overschrijdingen van 20 tot en met 38 km/uur.

In totaal werden er maandag 17 juni bij verschillende controles tussen 15.00 en 22.00 uur 26 bestuurders bekeurd.