update Gereedschap aangetroffen na verdachte situatie in Schelluinen

SCHELLUINEN • De politie heeft dinsdagavond 19 februari in Schelluinen, na een melding van een verdachte situatie, elektrisch gereedschap aangetroffen in een voertuig.

Volgens de politie is het gereedschap mogelijk afkomstig van een diefstal. Het gaat onder andere om een boormachine, een decoupeerzaag en een afkortzaag. De controle van het verdachte voertuig vond plaats aan de Commanderijstraat in Schelluinen.

