Bewoner en brandweer blussen brand in Hoornaar

HOORNAAR • De brandweer heeft woensdagmiddag samen met de bewoner een brand aan de Dorpsweg in Hoornaar geblust.

De brandweer werd opgeroepen voor een uitslaande brand aan de Dorpsweg in Hoornaar. Een container stond in brand. Het vuur was overgeslagen naar de naastgelegen schuur.

De bewoner van het perceel kon het vuur grotendeels zelf blussen. De brandweer heeft nacontrole gedaan.