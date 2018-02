Man ernstig gewond aangetroffen op zebrapad Sliedrecht

SLIEDRECHT • Vrijdag rond 19:00 uur trof een voorbijganger een zwaargewonde man aan op de Stationsweg met de kruising Deltalaan in Sliedrecht.

Gezien het letsel van de 32-jarige Sliedrechter heeft de politie het vermoeden dat hij is aangereden. In dat geval is de bestuurder van het motorvoertuig doorgereden.

De man heeft een gebroken sleutelbeen, een gebroken schouder, verwondingen aan zijn been en er zijn enkele tanden gebroken. 'Door die vele verwondingen hebben we van hem nog geen goede verklaring kunnen opnemen', meldt de politie via Facebook. 'Hopelijk helpt u ons tot die tijd want alle informatie is welkom en snelheid is geboden.'

De politie is dan ook dringend op zoek naar getuigen. Contact opnemen met de politie Drechtsteden Buiten kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Dit onder vermelding van het referentienummer 2018035670.