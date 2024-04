Wisseling van de wacht: Stephan de Kort stopt als notaris bij De Rivieren Notarissen

ALTENA • Na bijna 25 jaar in het vak stopt Stephan de Kort op 12 april als notaris bij De Rivieren Notarissen, met vestigingen in Dussen, Werkendam en Rijswijk. Hij geeft het stokje door aan Mariska Dalmijn-Verkooijen.

Met zijn vrouw Ankie en drie dochters verhuisde Stephan in 2000 van Tilburg naar Dussen om het kantoor van notaris Carla Gorzeman over te nemen. Hij had de Dussense notaris leren kennen via de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Carla stond op het punt om met pensioen te gaan, en Stephan wilde graag een eigen notariskantoor. Zo kwam het dat hij in 2000 werd benoemd op het kantoor in Dussen, onderdeel van De Rivieren Notarissen.

Nu staat Stephan zelf op het punt om afscheid te nemen als notaris. Zijn opvolger Mariska werkt al een aantal jaar als toegevoegd notaris bij De Rivieren Notarissen. Ze groeide op in Dussen, maakte na haar studententijd een uitstapje naar Utrecht, maar kwam al snel weer in Altena wonen. Ze kijkt ernaar uit om straks notaris te zijn in haar geboortedorp. “Ik krijg vaak de vraag: ‘Ben je familie van die?’ Daar geniet ik van: klanten voelen daardoor minder een drempel.”

Iedere situatie anders

In de 25 jaar dat Stephan notaris was bij De Rivieren Notarissen is er veel gebeurd. Vooral na de economische crisis tussen 2007 en 2011 veranderde er veel. De drie vestigingen in Dussen, Werkendam en Andel - later Rijswijk - gingen steeds intensiever samenwerken, met als doel om het werk efficiënter te verdelen en de klanten beter te helpen.

Ik vind dat een klant het gevoel moet hebben dat hij met een notaris kan sparren

De klant centraal stellen is een belangrijk speerpunt van De Rivieren Notarissen, zegt Stephan. “Ik vind dat een klant het gevoel moet hebben dat hij met een notaris kan sparren. Een notaris moet de juiste vragen stellen om te achterhalen wat iemand belangrijk vindt.” Iedere situatie is anders, stelt hij. En al die verschillende situaties vragen dus om een andere benadering. Dat beaamt Mariska. “Zelfs als situaties vergelijkbaar zijn, maken mensen andere keuzes.”

‘Koffiedrinken kan altijd’

De klantgerichte werkwijze van De Rivieren Notarissen sprak Mariska aan toen ze vijf jaar geleden voor het eerst in contact kwam met Stephan. Ze werkte op dat moment als toegevoegd notaris bij een kantoor in Den Bosch. Stephan zocht een mogelijke opvolger en had Mariska’s nummer gekregen van haar moeder. Eerst waren de telefoontjes heel algemeen, zegt Mariska. “Of ik mensen kende die notaris zouden willen worden bij De Rivieren Notarissen. En op een gegeven moment vroeg Stephan: ‘Maar misschien vind je het zelf wel leuk om een keer een kop koffie te drinken?’ Toen dacht ik: ‘Koffie drinken kan altijd.’”

Op dat moment wist Mariska al wel dat ze ooit notaris met een eigen onderneming wilde worden. De verantwoordelijkheid voor alle klanten en medewerkers vond ze aantrekkelijk. En in de gesprekken met Stephan kwam opvolging al vrij snel aan de orde.

“Ik dacht: ‘Dit is echt een mooie kans.’” Een aantal jaar later is Mariska nog steeds blij met haar keuze om over te stappen naar De Rivieren Notarissen. Het is echt een persoonlijk kantoor, vindt ze. “We hebben veel klanten die vaker terugkomen, of van wie de ouders of kinderen ook komen. Het is niet zo eenmalig: je bouwt echt een band op met mensen.”

‘Fantastisch vak’

“Het is een fantastisch vak”, zegt Stephan, terugkijkend op zijn tijd als notaris. “Je bent een onpartijdige, onafhankelijke adviseur, maar ook een grote vertrouwenspersoon. Je mag meekijken binnen families en ondernemingen. Dat is een voorrecht, dat je niet mag beschamen.” Hij is er vooral trots op “dat we de klanten gegeven hebben waar zij recht op hebben”. “Ik ben blij als iemand tevreden is en zich gehoord voelt.” Het contact met al die verschillende mensen gaat Stephan zeker missen. Mogelijk gaat hij in de toekomst daarom nog wel aan de slag als mediator voor De Rivieren Notarissen.

Ik kijk uit naar wat ik ‘het woensdag-middaggevoel’ noem

Het woensdagmiddaggevoel

Maar in eerste instantie gaat Stephan vooral niets doen, net als zijn vrouw Ankie, die na dertien jaar als manager bij De Rivieren Notarissen ook stopt. Ze blijven wel aan de Dorpsstraat in Dussen wonen en trekken eind april met de caravan naar Zuid-Frankrijk. “Daar gaan we twee weken vakantie vieren”, zegt Stephan. “Ik kijk uit naar wat ik ‘het woensdagmiddaggevoel’ noem. Als kind voelde het alsof er geen einde kwam aan die woensdagmiddag. Dat gevoel van niets moeten, dat vind ik erg aantrekkelijk.”

Receptie

Ter gelegenheid van de benoeming van Mariska en het afscheid van Stephan en Ankie is er een receptie ‘Bij Janne’ (Hotel Restaurant Koppelpaarden) op 8 mei van 16.00 tot 18.30 uur. Adres: Oude Kerkstraat 1 in Dussen. Iedereen die daarbij wil zijn, is welkom. “Uw aanwezigheid is ons cadeau. Leuk als u erbij kunt zijn!”