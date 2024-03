• Schouten Europe is genomineerd voor de Koning Willem I Prijs.

Schouten Europe uit Giessen genomineerd voor ‘Oscars van het Nederlandse bedrijfsleven’

di 12 mrt 2024, 11:16

Zakelijk 130 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GIESSEN • Schouten Europe B.V. uit Giessen is één van de twaalf genomineerden voor de Koning Willem I MKB-Prijs, de ‘Oscars van het Nederlandse bedrijfsleven’.

De tweejaarlijkse prijzen voor moedig, veerkrachtig en duurzaam ondernemerschap worden in mei uitgereikt. Koningin Máxima is erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting.

Enorme eer

“Wij zijn enorm trots op onze nominatie. Wij vinden duurzaam ondernemerschap heel belangrijk en deze prijs stimuleert dat op een professionele wijze. Met al die mooie MKB-bedrijven uit allerlei branches is het een enorme eer dat we zijn genomineerd”, zegt Peter Schouten van Schouten Europe. “We kijken uit naar onze pitch voor een plek in de finale.”

Koning Willem I Prijs

De Koning Willem I Prijs is een initiatief van de Koning Willem I Stichting. Succesvolle ondernemingen die bijdragen aan positieve verandering in de samenleving worden beloond en in de schijnwerpers gezet.

Pitchen voor een finaleplaats

In de komende weken maken alle genomineerden zich klaar voor de pitchdagen voor de vakjury.

Peter Schouten: “Wij zullen ons zorgvuldig voorbereiden en het zou natuurlijk helemaal geweldig zijn als we tot de finale doordringen.”

In april worden de finalisten bekendgemaakt en in mei wordt duidelijk wie de winnaars zijn van de Koning Willem I Prijzen 2024.