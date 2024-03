Brabantse zachte metworst van Slagerij Van Roessel valt in de prijzen

REGIO • Bij de landelijke Vakwedstrijd Streekproducten is de Brabantse zachte metworst van Slagerij-Traiteur Van Roessel afgelopen dinsdag uitgeroepen tot kampioen. Naast de huisgemaakte zachte metworst werden meer inzendingen van de Waalwijkse slager bekroond met goud.

Elke streek in ons land kent zijn karakteristieke producten, waarvan recepturen van generatie op generatie worden overgedragen. Om die kennis en heritage te behouden, wordt ieder jaar de landelijke Vakwedstrijd Streekproducten georganiseerd. Het animo om daaraan deel te nemen is groot; uit elf van de twaalf provincies werden dit keer producten ingestuurd.

102 streekproducten aangeleverd

De vakjury had er een flinke taak aan: er werden maar liefst 102 streekproducten aangeleverd. Waaronder huisgemaakte producten uit de slagerij en worstmakerij van Slagerij-Traiteur Van Roessel in Waalwijk. Eigenaar en meesterslager Dennis van Dun werd vorig jaar kampioen met zijn worstenbroodjes. Die typisch Brabantse lekkernij stuurde hij dit jaar opnieuw in ter beoordeling en dat leverde wederom het predicaat ‘goud’ op.

Daarnaast mocht de vakjury zijn huisgemaakte Brabantse zachte metworst, Brabantse plaatham en balkenbrij beoordelen. De producten werden hoog gewaardeerd. De Brabantse zachte metworst is zelfs uitgeroepen tot kampioen.

Goed bewaard familie recept

Meesterslager Dennis van Dun is blij met deze bijzondere waardering. Hij vertelt: “Onze Brabantse zachte metworst is wat wij een ‘klassieker’ noemen. We maken deze worst naar een goed bewaard familierecept. Basis zijn varkensvlees en zacht spek, afkomstig van goed gehouden varkens die we zelf zorgvuldig selecteren. Aan het vlees voegen we een milde kruidenmelange én een scheutje rum toe. De worst vervolgens wordt in eigen huis gerookt op beukenhout en dat levert een smeuïge, smeerbare worst op met een karakteristieke smaak.”

Kritische beoordeling is waardevol

Als meesterslager en meester worstmaker zet Dennis van Dun zich in om het slagersambacht in ere te houden. Zijn slagerij vierde afgelopen jaar het 145-jarig bestaan en sleepte al veel nationale en internationale prijzen en titels in de wacht.

Een onafhankelijke, kritische beoordeling door experts is erg waardevol

Hoewel de prijzenkast dus aardig is gevuld, ziet Van Dun deze vakwedstrijd, een initiatief van Vereniging Worstmakende Ambachtelijke Slagers (VWAS), als belangrijk en bijzonder.

“We doen regelmatig mee aan vakwedstrijden om onze producten te laten toetsen. Een onafhankelijke, kritische beoordeling door experts is namelijk erg waardevol. Het streekproduct past in de toenemende belangstelling van consumenten voor eerlijke producten die dichtbij huis worden gemaakt. Deze vakwedstrijd draagt bij aan de waardering voor ambachtelijk vakmanschap en daar zijn we blij mee.”