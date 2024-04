Mika Schalken uit Dussen eindigt als vijfde op het circuit in Assen

REGIO • Het NK Junior Racing is afgelopen weekend weer van start gegaan, met de eerste races van de Molenaar NSF100 Cup. Mika Schalken uit Dussen is één van de deelnemers.

Mika keek uit naar de start van het nieuwe seizoen, maar was ook erg zenuwachtig. Na een goede voorbereiding in de winter, hoopt hij een mooie stap te zetten.

In de eerste kwalificatie begon Mika goed en bevond hij zich lange tijd in de top vijf, maar op het laatste moment van de tweede kwalificatie kreeg hij niet de juiste ronde aan elkaar geknoopt en zakte hij naar de achtste plaats.

Valpartij

Daardoor werd de start van de race erg belangrijk om de aansluiting te behouden met de groep. Mika had inderdaad een uitstekende start en bevond zich bij de eerste doorkomst op de vijfde plaats. Al snel ontstond er een strijd, maar door een valpartij werd de race stilgelegd en volgde er een herstart.

Bij deze herstart was Mika iets minder goed weg en werd hij door het dringen in de eerste bocht helemaal naar buiten gedrukt. Hij liet zich echter niet uit het veld slaan en met goede rondetijden vocht hij zich terug naar de zevende plaats, wat resulteerde in een zesde plaats na samenvoeging van de twee starts.

Vijfde plaats in dagklassement

In de tweede race verliep de start redelijk. Al snel raakte Mika echter in een gevecht, waardoor de voorgangers een gaatje konden slaan. Het werd echter wel een mooie strijd, die Mika uiteindelijk in zijn voordeel besliste, waarmee hij een vijfde plaats in het dagklassement behaalde.

De volgende race vindt plaats op 25 mei in Veldhoven.