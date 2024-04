Turnsters van W.I.K. in Wijk en Aalburg worden regiokampioen én seizoenskampioen

WIJK EN AALBURG • Zo’n driehonderd turnsters van dertig verschillende clubs kwamen zaterdag naar Wijk en Aalburg om samen met hun team in MFC d’Alburcht een finalewedstrijd te turnen. Sportvereniging W.I.K. had d’Alburcht omgetoverd tot ware turnhal, inclusief een grote vierkante wedstrijdvloer.

De dag was verdeeld in drie rondes. Per ronde waren er zo’n honderd sporters actief. Zij turnden een meerkamp op de toestellen sprong, vloer, brug en balk. Maar liefst zeventien selectieleden van Sportvereniging W.I.K. hadden zich met hun team geplaatst voor deze finale. Extra leuk dus dat deze turnwedstrijd plaatsvond in ‘eigen huis’. De tribunes waren goed gevuld met ook veel publiek uit Wijk en Aalburg om de ‘Wikkers’ aan te moedigen.

Een gemixt team

Jonna en Lisa vormen samen met KGV Kaatsheuvel een gemixt team en turnden in de ochtend een goede en stabiele wedstrijd. Ze behaalden een derde plek in een deelnemersveld van tien teams.

In dezelfde ronde, op een ander niveau (G), turnden Ilse, Isa, Tess, Emma en Fenna. Dat zij in deze finale zouden turnen hadden ze niet verwacht. Het team kampte met blessureleed. Toch wisten ze in de finale een vijfde plek te behalen.

Onderlinge concurrentie

Ook in niveau G turnen Sanne, Sophie, Zoë, Lieke en Mirthe. Zij hadden niet alleen concurrentie van andere clubs in de regio, maar ook onderling. Daar was weinig van te merken, want de dames moedigden elkaar allemaal aan. Een sportieve strijd met als resultaat een tweede plek voor Sanne, Sophie, Zoë, Lieke en Mirthe in een deelnemersveld van twaalf teams.

Ook in ronde 2, niveau 6, mochten Hailey, Evi, Jasmijn, Jhanna en Lieke turnen. Ze namen het op tegen maar liefst zeventien andere teams. Ontzettend blij en verrast beklommen ze het podium en namen hun gouden plak in ontvangst. Extra leuk was dat wethouder Shah Sheikkariem bij de uitreiking aanwezig was.

Seizoenskampioenen

Er werden ook seizoenskampioenen gehuldigd. Het team dat de meeste punten bij elkaar heeft geturnd in alle drie de wedstrijden mocht een beker in ontvangst nemen. Ook dit gaat per niveau. Uit handen van de wethouder ontvingen twee W.I.K.-teams én het gemixte team van W.I.K. Wijk en Aalburg & KGV Kaatsheuvel een beker.

Na afloop werd de turnhal weer omgebouwd tot gewone gymzaal. Sportvereniging W.I.K. kijkt terug op een zeer geslaagde dag die mede mogelijk werd gemaakt door de vele vrijwilligers.