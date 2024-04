Virtus wint in Nieuw-Lekkerland en kan zaterdag kampioen van de tweede divisie worden

26 minuten geleden

Sport 66 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

REGIO • BC Virtus Heren 1 speelde zaterdag tegen Klipperstars in Nieuw-Lekkerland. Het team moest het doen zonder Cas Vos (wegens vakantie) en Ryan van Russel (vanwege een blessure), en ook Cas de Vries was niet in staat om te spelen vanwege een blessure. Desondanks trokken de Werkendammers de overwinning over de streep.

In een warme sporthal begonnen Bas, Peter, Warner, Ton en Julian aan de wedstrijd. Het spel ging snel op en neer, vooral door vijf driepunters (drie van Bas en twee van Jerome) werd het eerste kwart winnend afgesloten.

Met Cas afwezig liet Julian zijn aanwezigheid gelden als grote man onder de borden, waarop het thuisteam geen antwoord had op zijn acties en aanvallende rebounds.

In het tweede kwart startte Virtus meteen met een snelle reeks scores, waardoor de voorsprong uitliep naar 21-36. Ook Warner scoorde met enkele sterke drives en Ton was effectief op de fast break. Een score van Peter vlak voor het rustsignaal bracht de ruststand op 34-47.

Scheidsrechter speelt een rol

In het derde kwart volgde opnieuw een sterke periode voor Virtus, waardoor de voorsprong eenvoudig werd uitgebouwd naar 46-64. Ook in deze fase van de wedstrijd wist de scheidsrechter zijn stempel te drukken, aangezien hij de ‘agressieve’ verdedigingsstijl van Virtus niet toestond, wat leidde tot veel persoonlijke fouten en waardoor het thuisteam langzaam terug in de wedstrijd kwam.

Virtus blijft kalm

Bij de start van het vierde kwart bleef dit het geval en Klipperstars naderde tot op zeven punten (67-74) door enkele verre schoten. Virtus bleef echter kalm en dankzij scores van Julian, die deze wedstrijd topscorer werd met 23 punten, kwam de overwinning niet meer in gevaar.

De Werkendammers speelden de wedstrijd zakelijk uit, waardoor deze eindigde in een eindstand van 74-91.

Volgende week kampioen?

Komende zaterdag staat de laatste competitiewedstrijd op het programma. Barons uit Breda komt op bezoek in Werkendam. De wedstrijd begint op een ongebruikelijk tijdstip, namelijk om 15.30 uur.

Als Virtus deze wedstrijd winnend weet af te sluiten, dan is het kampioen van de tweede divisie. In dat geval zal Virtus deelnemen aan de play-offs voor promotie naar de eerste divisie.