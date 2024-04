Zilveren Lars de Kooter en sterk optreden van andere Biesboschzwemmers in Antwerpen

REGIO • Voor de 31e keer werd in Olympisch Zwembad Wezenberg in Antwerpen de Antwerp International Youth Swimming Cup (AIYSC) gehouden. Voor de vijftiende keer waren de Biesboschzwemmers aanwezig en deze keer waren er zes zwemmers ingeschreven.

De oogst was één zilveren medaille, drie top tien klasseringen, 11 persoonlijke records, 21 limieten voor de Brabantse Zomer Kampioenschappen (BZK), één limiet voor de Nederlandse Kampioenschappen Sprint (NK Sprint) en drie voor de Nederlandse Junioren Kampioenschappen (NJK).

Zilveren medaille

Lars de Kooter was op zes nummers ingeschreven en vooral op de schoolslag liet hij zijn klasse zien. Op de 200m schoolslag zwom hij een dik persoonlijk record en deze tijd was goed voor een tweede plaats bij de 15- en 16-jarigen. Daarnaast bleef Lars ruimschoots onder de limiet voor de ‘Brabantse’ en ‘Nederlandse’.

Op de laatste dag wist hij op de 100m schoolslag naar de zesde plaats te zwemmen en ook hier waren er limieten voor de grote wedstrijden in mei en juni van dit jaar. De schoolslag sprint ging niet lekker, maar toch bleef hij op dit nummer onder de limiet voor de NK Sprint.

Op de 50 en 200m vrije slag zwom Lars persoonlijke records en mag hij ook op deze nummers starten tijdens de BZK. Dit deed hij ook op de 100 meter, maar er zat net geen persoonlijk record in.

Eerste keer

Femke van den Oven deed voor het eerst mee in Antwerpen en startte op de 50 en 100m vlinderslag, 200m wissel- en vrije slag. Op de beide vlinderslag onderdelen eindigde ze bij de beste tien van de 11- en 12-jarigen.

Haar eindtijden op deze nummers zijn op dit moment zelfs sneller dan haar persoonlijke records in het 25 meter bad. Ook op de 200m wisselslag is Femke nu in het 50 meter bad sneller dan in het 25 meter bad.

Tijd aangescherpt

Amy de Kooter, Anne Lisman en Jansje de Ridder wisten ook tijden in het 50 meter bad aan te scherpen. Anne haalde op de 200m vrije slag bijna twee seconden van haar tijd af en dat terwijl ze niet fit was. Deze tijd is ook goed voor een Brabants startbewijs dus een nieuwe kans om nog sneller te gaan.

Jansje haalde op de 100m rugslag ongeveer twee en halve seconde van haar tijd. Op de 50 en 200m vrije slag was ze wel sneller dan de richttijden voor de ‘Brabantse’.

Amy startte op de 50m school- en vrije slag en de 200m vrije slag en wist op de schoolslag en de 200m ‘vrij’ haar tijden aan te scherpen. Op de schoolslag haalde ze bijna drie seconden van haar oude tijd af.

Shanya zwom de 50m en 100m rugslag en 50m vrije slag. Op de 100m ‘rug’ haalde ze haar beste prestatie met een 22e plaats en bleef ze nipt boven haar beste tijd steken.

Programma

Deze zwemmers komen dit weekend weer aan de start van een wedstrijd. In Andel doen ze mee aan een minioren- en limietwedstrijd en daar komen nog ongeveer 20 zwemmers aan de start.

Vanaf begin mei tot en met begin juli staan dan de grote wedstrijden, zoals Brabantse en diverse Nederlandse Kampioenschappen, op de kalender met deelname van Biesboschzwemmers.