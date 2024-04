• Anique Tavenier en Christa de Haan hier nog in actie voor Voltena.

Voltena dames 1 legt basis voor nieuw seizoen in de Superdivisie

WERKENDAM • Nadat er een einde is gekomen aan het Eredivisie-avontuur bij Voltena, kijkt men al snel naar het seizoen 2024/2025. Voltena doet bewust een stap terug naar de Superdivisie, om zo weer een gezonde volleybalcultuur te creëren.

Eigen opleiding in combinatie met de regio-functie die Voltena wil bekleden, zal de basis zijn voor de toekomst. Met de nieuwe trainers Roy Kroon en Ronald Lacroes aan het roer is in de afgelopen week een basis gelegd voor het eerste damesteam.

Veel speelsters uit eigen opleiding

Met Sarah van Esch, Hannah van Esch, Julia Kee, Jill Weeda, Romy Teuling en Esther Nederveen zijn er weer een flink aantal meiden uit de eigen opleiding te bewonderen op het het centre-court in De Crosser. Nieuwe aanwinst Fleur Zonder, in januari overgekomen van Symmachia Roosendaal, zal ook in 2024/2025 het Voltena-blauw dragen.

Aantal speelsters keren niet terug

Jill de Groot, Anique Tavenier, Christa de Haan, Jenthe van Kastel en Annerieke Nederveen zullen in beginsel niet terugkeren bij de selectie. In de komende periode zullen ook de andere meiden hun keuze maken en eventueel nieuwe aanwinsten gepresenteerd worden.