Tennisvereniging Werkendam opent twee nieuwe padelbanen, maar er is nog meer

51 minuten geleden

WERKENDAM • Na meer dan 40 jaar alleen maar tennis te hebben gespeeld, heeft Tennisvereniging Werkendam geïnvesteerd in de aanleg van twee padelbanen op het sportpark aan de Werkina 1C te Werkendam. Op zaterdag 20 april om 16.00 uur worden de padelbanen feestelijk geopend.

Naast tennis kan bij Tennisverenging Werkendam nu dus ook padel worden gespeeld. De vereniging gaat dan ook vanaf 20 april Tennis- en padelvereniging Werkendam heten. Maar er is nog meer.

Rolstoelpadel

Tennis- en padelvereniging Werkendam wil namelijk actief rolstoeltennis en rolstoelpadel gaan aanbieden en promoten. En ook dat is nieuw. In Nederland kun je bij maar liefst zestig tennisverenigingen rolstoeltennissen, maar in Werkendam is dit tot nu toe nog niet aangeboden.

Wat is Padel?

Padel is een mix van tennis en squash, het is een balsport die je speelt in tweetallen of in paren. Een padelbaan heeft, net als een tennisbaan, een net in het midden. Het verschil met tennis is dat je de bal niet uit kunt slaan, de baan is namelijk ommuurd, net als bij squash. Het spel kent een hoge snelheid en intensiteit. Je speelt padel met een padelracket en een padelbal en je mag de wanden gebruiken, kracht is daarom niet zo belangrijk.

De puntentelling gaat hetzelfde als bij tennissen en je speelt meestal best of 3 sets. Het is een ideale manier om in vorm te blijven en zorgt voor een goede fysieke conditie.

Bijdrage leveren aan gezondheid en fitheid

“Tennisvereniging Werkendam wil met deze investering een bijdrage leveren aan de gezondheid en fitheid, ook van mindervaliden en ze stimuleren om lid te worden van onze gezellige vereniging”, laat voorzitter John Rousse weten.

Iedereen die de opening van de nieuwe padelbanen wil bijwonen, is welkom.