Angelo Mathilda (Kozakken Boys) uitgenodigd voor Aruba: 'Mijn oma heeft Arubaans bloed'

za 16 mrt 2024, 08:22

WERKENDAM • Angelo Mathilda is na Bryan Janssen en Mike van de Meulenhof feitelijk de derde keeper van Kozakken Boys. Waar het contract met Van de Meulenhof na dit seizoen afloopt, is zowel Janssen als Mathilda ook volgend seizoen nog aan de ‘boys’ verbonden.

Op dit moment is Angelo Mathilda, tegenwoordig wonend in het Gelderse Nederhemert nabij Zaltbommel, de vaste goalie van het zo succesvolle team van onder 23 jaar van de Werkendammers. Onder leiding van de na dit seizoen afscheidnemende trainer Martin Clerx promoveerde Kozakken Boys O23 in korte tijd naar het hoogste amateurniveau.

Dat bracht de ploeg naar de sterke eerste divisie, waarin het nu stevig aanpoten is. Het is wel het niveau waaruit jonge spelers gemakkelijker de aansluiting met het eerste elftal kunnen vinden. Daarvoor is de competitie voor spelers tot 23 jaar ooit bedacht. Maar er blijft qua niveau een gapend gat voor jonge talenten om op het hoge tweede- of zelfs derdedivisieniveau in te stromen.

Bij Kozakken Boys was vorig seizoen Gino Creutzburg, nu FC ’s-Gravenzande, er als linkerverdediger heel dichtbij.

Ik leer hier op de trainingen nog altijd veel, maar natuurlijk wil ik ergens op goed niveau een plek in een eerste elftal afdwingen Angelo Mathilda, opgeleid bij FC Dordrecht, is eraan toe om op termijn ergens eerste keeper te worden. Hij heeft op De Zwaaier nog een contract tot medio 2025.

“Ik leer hier op de trainingen nog altijd veel, maar natuurlijk wil ik ergens op goed niveau een plek in een eerste elftal afdwingen.”

Mathilda stond in de tweede divisie vijf keer bij Kozakken Boys in de basis, waaronder in de wedstrijd tegen Spakenburg.

Aruba

Twee weken geleden werd hij uitgenodigd voor het nationale team van Aruba. Volgende week vliegt hij naar de Dominicaanse Republiek voor een oefenstage en een wedstrijd op 23 maart.

“Ik kom in aanmerking, omdat mijn oma Arubaans bloed heeft. Daarom mag ik voor Aruba uitkomen.”

Aruba is met Curaçao ingedeeld in dezelfde groep voor de kwalificatiewedstrijden van de CONCACAF Gold Cup. In deze poule zijn ook Haïti, Barbados en St. Lucia de tegenstanders.

Spelers vanuit eigen jeugdopleiding

Kozakken Boys liet onlangs in februari weten dat in het komende seizoen 2024-2025 drie spelers aansluiten vanuit de eigen jeugdopleiding. Storm Hop, Owen Keller en Damian den Besten tekenden hun eerste contract en worden zo onderdeel van de A-selectie van Kozakken Boys. Het afgelopen half jaar hebben zij meegetraind met het eerste elftal.

Clerx, trainer van O23, en hoofdtrainer Edwin Grünholz hebben een individueel plan opgesteld voor deze spelers om de doorstroming naar de selectie te bevorderen. Dit past in het beleid om meer spelers klaar te stomen voor eerste elftal.

Hoofd opleidingen Arjen Borsje: “De afgelopen jaren hebben de spelers kunnen rijpen en groeien in O23. Het afgelopen half jaar is gebleken dat dit drietal het niveau heeft om volwaardig lid te worden van de selectie. Hopelijk kunnen zij als voorbeeld dienen voor andere jongens die nu in O23 spelen of onderdeel gaan worden van dit team.”

Hij vervolgt: “Deze jongens zijn het afgelopen jaar reeds gedebuteerd bij de hoofdmacht en volgend seizoen sluiten zij definitief aan bij de selectie.”

Basisplaatsen

Terug naar Angelo Mathilda. De 21-jarige doelman verlengde dus zijn contract bij Kozakken Boys tot medio 2025. Mathilda is een talentvolle meevoetballende keeper, met goed spelinzicht en geweldige reflexen. In het seizoen 2021-2022 tekende hij zijn eerste contract bij Kozakken Boys. Vorig seizoen had hij twee wedstrijden een basisplaats bij het eerste, uit bij HHC Hardenberg en De Treffers, en zorgde hij in Groesbeek met onder meer een geweldige redding dat er één punt werd meegenomen naar Werkendam.

Dit seizoen zat hij ook diverse wedstrijden bij de selectie van het Werkendamse vlaggenschip, maar maakte hij nog geen speelminuten.

