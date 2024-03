Biesboschzwemmers promoveren naar A-klasse in laatste competitiewedstrijd

wo 13 mrt 2024, 19:32

REGIO • In sportcentrum Blokweer werd voor het eerst sinds twee jaar weer een zwemwedstrijd georganiseerd en daar kwamen de Biesboschzwemmers aan de start van de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen. Op het spel stond promotie naar de A-klasse.

De groep van 17 zwemmers hebben alles gegeven en dit resulteerde in 17 persoonlijke records. Enkele zwemmers zwommen voor het eerst in hun leven de 400m wisselslag en zij deden dit heel goed. Het doel was simpel: zorgen dat een klassering bij de beste 19 van 69 ploegen landelijk in de B-klasse werd gehaald.

In de loop van de maandag werd duidelijk dat dit gelukt is en dus komen de Biesboschzwemmers volgend seizoen uit in de A-klasse, waar ze ZVDO ’74 uit Andel tegen zullen komen.

Estafettes

De wedstrijd begon met een aantal estafettes en de damesploeg bestaande uit Mandy Swart, Anne-Marie Verschoor-Vos, Jade Groeneveld en Sanne van de Pol waren daar ruimschoots de oudste ploeg, maar zij lieten de jongere zwemmers zien dat er nog steeds rekening met hen gehouden moest worden.

Met enkele seconden verschil gingen de dames op de 4x50m vrije slag er met de winst van door. Op de persoonlijke nummers lieten alle vier de dames ook hun klasse zien. Op de 50m rugslag, 100m vrije slag en wisselslag werden persoonlijke records benadert en Anne-Marie wist zelfs op de 50 rugslag en 100m wisselslag haar tijden aan te scherpen.

Bij de heren waren de tijden van Erik Drewes en Henri Verschoor degelijk, al wist Henri als startzwemmer van de 4x50m wisselslag herenploeg op de rugslag zijn beste tijd aan te scherpen ondanks een matige finish.

Wisselslag

Michael Verschoor, Rik Vink en Jansje de Ridder zwommen voor het eerst de 400m wisselslag en zij wisten alle vier goede races te zwemmen. Michael en Jansje begonnen zelfs met een persoonlijk record op de 100m vlinderslag. Lars de Kooter heeft deze afstand al vaker gezwommen en zwom zijn beste tijd van dit seizoen. Later op de 100m vrije slag wist hij een persoonlijk record te zwemmen.

Amy de Kooter, Anne Lisman, Anieke aan de Wiel en Wessel van Wijk zwommen in Alblasserdam 200m wisselslag en 100m vrije slag persoonlijk. Voor Anieke en Wessel waren er persoonlijke records en Wessel wist als startzwemmer van de 8x50m vrije slag aan het einde van de wedstrijd zijn persoonlijk record op de 50 ‘vrij’ aan te scherpen.

De jongste zwemmers

De jongste zwemmers, Jesse Drewes, Femke van den Oven en Marley Spijker, doen voor de telling niet mee, maar gaan mee naar de competitiewedstrijden om ervaring op te doen en op de 100m vrije slag gingen alle drie sneller dan hun beste tijden.

Jesse haalde ruim zeven seconden van zijn tijd af, Femke was ruim twee en een halve seconde sneller en Marley ging een halve seconde sneller dan ooit. Op de 50m rugslag wisten Jesse en Femke zich te verbeteren.

Indeling van competitie anders

Volgend seizoen is de indeling van de competitie anders dan de afgelopen jaren. De Koninklijke Nederlandse Zwem Bond heeft besloten om de indeling enigszins aan te passen. Naast de ere- en eerste divisie landelijk, komen er nu drie landelijke klasse en worden de verenigingen middels loting in vier poules per klasse verdeeld.

In juni meer duidelijk

In welke poule de Biesboschzwemmers dan starten wordt in juni bekend. Voor het zover is staan er nog veel wedstrijden op de agenda te beginnen met het komende weekend in Gorinchem en Breda. In Gorinchem gaan de zwemmers van de lange adem het water in en in Breda is een limietwedstrijd.