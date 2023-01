Turnsters uit Wijk en Aalburg zorgen voor medailleregen bij KNGU-regiowedstrijd in Vlijmen

REGIO • Maar liefst 24 turnsters van Sportvereniging W.I.K. uit Wijk en Aalburg namen afgelopen zaterdag deel aan de KNGU-regiowedstrijd in Vlijmen. De dag was verdeeld in vier rondes en de turnsters waren ingedeeld op niveau in verschillende teams. Een aantal ‘Wikkers’ turnden samen met andere clubs in een team.

Al vroeg in de ochtend turnden Yara, Sanne, Mirthe en Tess samen met Julia van Inion Heusden. Zij behaalden met het team (Jeugd H) de eerste plek. Mirthe werd individueel ook eerste.

Eerste wedstrijd

In ronde twee namen Hailey, Jasmijn, Jhanna, Lieke, Naomi en Liva voor het eerst deel aan een KNGU-wedstrijd. De meiden maken sinds september deel uit van de selectie van W.I.K. Best spannend om aan een regiowedstrijd deel te nemen, maar ze hadden hun zenuwen goed onder controle. Ze mochten als team de gouden medaille in ontvangst nemen. En individueel was het een compleet W.I.K.-podium (niveau 7 pupil 1): Liva goud, Naomi zilver en Lieke brons. En ook zilver voor Jasmijn en brons voor Jhanna (niveau 7 pupil 2).

Aan de andere kant van de gymzaal turnde Fenna met haar team, bestaande uit meiden van Inion Heusden en de Samensprong uit Prinsenbeek. Fenna behaalde een knappe vierde plek zowel met haar team als individueel.

Twee gouden plakken

In ronde drie mocht Roos van start samen met turnsters van KGV Kaatsheuvel en Inion Heusden. Roos ontving twee gouden plakken: één voor de teamprestatie en één voor haar individuele score.



Compleet W.I.K.-podium

In de avond namen maar liefst twee volledige W.I.K.-teams deel aan de wedstrijd. Team Junior G (Esther, Anne, Emma, Sarissa, Esmee en Noor) behaalde zilver en individueel wéér een compleet W.I.K.-podium: goud voor Anne, zilver voor Esmee en brons voor Sarissa. Het team Jeugd G bestaande uit Lieke, Ilse, Sophie, Zoë en Isa, nam het brons in ontvangst. En individueel kreeg Zoë de zilveren medaille omgehangen.