Stan van Tilborg (GRC 14): ‘Deze lijn doortrekken en dan zien we wel waar het schip strandt’

39 minuten geleden

Sport 108 keer gelezen

GIESSEN/RIJSWIJK • Stan van Tilborg is de benjamin bij GRC 14. De net 18 jaar geworden Rijswijker voelt zich thuis tussen de grote mannen. Met GRC 14 laat de jongeling zich goed gelden in de tweede klasse, na de degradatie van vorig seizoen uit de eerste klasse.

Als je vraagt wat Stan van Tilborg het liefste doet, hoeft de Rijswijker niet lang na te denken. Voetballen is zijn lust en zijn leven. Van Tilborg leeft serieus voor zijn sport. Hij is echt een voetbaldier.

“Ik kijk altijd uit naar de zaterdag. Daar werk ik heel de week naar toe. Vrijdagavond ga ik ook niet uit. Het bevalt me super tussen de grote mannen. Verder ben ik er vrij nuchter in. Het is lekker voetballen en verder zie ik wel wat er komen gaat. Ik ben best blij hoe ik het nu doe. Volgens mij heb ik nu acht assists gegeven en drie goals gemaakt en ik voel ook dat ik elke week beter word”, aldus de talentvolle benjamin van GRC 14.

Hij vindt GRC 14 een fijne club. “Mijn zussen zijn er altijd en mijn moeder Petra en mijn oma Hennie zijn de koffiedames in de bestuurskamer. Mijn vader Jan is ook bij GRC 14 betrokken, evenals mijn vrienden.”

Debuut

In de jeugd speelde Stan van Tilborg altijd al een leeftijdsgroep hoger. Net zestien jaar debuteerde het talent al in het eerste elftal van GRC 14.

“Toen was het nog wel wennen en aanpoten. Met het is steeds beter gegaan, dus uiteindelijk is dat wel een goede stap geweest”, vindt de Rijswijker.

“Ik kijk ook hartstikke positief tegen de groep aan. We zijn echt een team en als het voetballend even niet lukt, dan moet het ook met vechtlust. Daar hou ik ook wel van. Ons sterke punt is dat we elkaar willen helpen en met elkaar een doel willen bereiken. Daar willen we alles aan doen en halen we veel kracht uit met elkaar. We doen het echt met z’n allen.”

Twaalfde man

Speciaal bij GRC 14 zijn de supporters op het balkon. Menige tegenstander heeft schrik om naar het Almbos te komen. Jongeling Van Tilborg kan de support wel waarderen en vindt het prachtig.

“Ik ken ze allemaal en ik drink er ‘s avonds een biertje mee. Dat vind ik echt fantastisch en tegenstanders worden er niet beter van. In het veld voelt die support zeker als een opsteker. Vooral als je er even doorheen zit en iedereen gaat los, dan denk je toch: dat slepen we er nog uit. Ze zijn voor honderd procent de twaalfde man.”

Fanatiek

“Ik ben best fanatiek en kan slecht tegen mijn verlies”, stelt Van Tilborg. “Vroeger was het nog veel erger. Als we dan verloren, was ik helemaal over de zeik en kon ik nog wel eens een gemeen kereltje zijn. Nu ben ik gewoon fanatiek en als het klaar is, dan is het ook klaar. Dat fanatieke heb ik van mijn moeder, mijn vader is wat rustiger.”

“Vorig seizoen was het natuurlijk erg balen dat we degradeerden uit de eerste klasse, maar als je nu ziet dat we lekker kunnen voetballen tegen meer gelijkwaardige tegenstanders, dan is dat leuker dan heel de wedstrijd achter de tegenstander aan lopen.”

Na een wat aarzelende start, laat GRC 14 zich goed gelden in de tweede klasse H. De equipe van trainer Mark Kroese is opgerukt naar de kopgroep op de derde plaats. “In het begin waren we nog wat twijfelachtig en niet goed op elkaar ingespeeld. Nu heb ik het idee dat we één geheel zijn. Iedereen weet wat elkaars krachten zijn.”

Ambities

“De teamgeest is goed. Iedereen wil voor elkaar een stapje extra zetten. Buiten het voetballen om is iedereen ook goed met elkaar. De goede lijn moeten we nu doortrekken. Ons doel is natuurlijk zo hoog mogelijk te eindigen. Of dat een terugkeer is naar de eerste klasse, is nog moeilijk te zeggen. We moeten deze lijn gewoon doortrekken en dan zien we wel waar het schip strandt. Hetzelfde geldt voor mijn eigen ambities.”

“Ik ben lekker aan het voetballen en dat vind ik het belangrijkste. Wat er verder gebeurt, zie ik vanzelf wel. Daar ga ik me nog niet druk over maken. Ik zit hier goed in mijn vel en ken iedereen. Of GRC 14 mijn tweede thuis is? Eigenlijk wel, ja”, besluit Stan van Tilborg.

Naam: Stan van Tilborg

Geboren: 13-09-2004

Leeftijd: 18 jaar

Woonplaats: Rijswijk

Dagelijks leven: Opleiding Junior Accountmanager in Den Bosch. Werkt bij Cooldown Klimaattechniek in Veen.

Positie: Rechtsbuiten

Nico van Es