Almkerk-speler Toon van Drunen naar Daan Theeuwes Centrum in Woerden

1 uur geleden

Sport 428 keer gelezen

ALMKERK • Almkerk-speler Toon van Drunen gaat een revalidatietraject volgen in het Daan Theeuwes Centrum in Woerden. Dit is het enige revalidatiecentrum in Nederland dat zich specifiek richt op jonge mensen van 16-35 jaar.

Zijn club vv Almkerk heeft dinsdagavond bekendgemaakt.

Toon van Drunen gaat in Woerden een intensief programma volgen. Doel van het Daan Theeuwes Centrum is om jongeren met ernstig hersenletsel weer een toekomst te geven.

In overleg met zijn familie gaan vrienden, teamgenoten en de staf van zaterdageersteklasser Almkerk bij Toon van Drunen op bezoek.

Zijn club geeft aan dat Toon het leuk vindt om kaarten te ontvangen. Deze kunnen worden gestuurd naar:

Toon van Drunen

Daan Theeuwes Centrum

Kamer 3.19

Polanerbaan 3

3447 GN Woerden