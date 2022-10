Van zware knieblessure herstelde Jenner Koek wil zich laten zien bij Almkerk

zo 16 okt 2022, 17:18

ALMKERK • Als je Jenner Koek bij Almkerk ziet spelen, dan zal je niet snel denken dat de nu 21-jarige jarige aanvaller op links een zware blessure achter de rug heeft. Koek gaat er weer vol in en wil nu laten zien wat hij in huis heeft.

“Angst heb ik niet meer. Dat hoor je wel vaak na deze blessure, maar dat heb ik helemaal niet”, begint Jenner Koek het gesprek. “Ik ben weer helemaal fit en kan hele wedstrijden spelen. Al moet ik wel zeggen dat ze bij de fysio en de staf nog voorzichtig zijn, maar dat is logisch.”

Zoeken naar plafond

Kortom het gaat allemaal hartstikke goed, aldus de 21-jarige linkerspits. “Dit is officieel mijn derde seizoen bij Almkerk, maar door corona in mijn eerste seizoen en mijn blessure afgelopen seizoen is dit eigenlijk pas mijn eerste seizoen”, stelt Koek, die bij zijn overstap van Sleeuwijk naar Almkerk voor ogen had om de uitdaging op te zoeken waar zijn plafond lag. Dat moet dus nu maar gebeuren.

Wedstrijdritme

“Ik ben weer voor de volle honderd procent fit en ga er vol in en probeer dat ook in mijn spel te laten zien”, zegt Koek. “Je hebt natuurlijk een jaar geen wedstrijden gespeeld, dus het wedstrijdritme moet wel worden opgebouwd”, gaf de aanvaller vast zijn visitekaartje af in de bekerwedstrijd tegen Rijen, met drie treffers. Ook in de competitie maakt hij een goede indruk.

Van huis uit

Hij is blij, dat hij zijn favoriete sport weer kan beoefenen. “Het was een hele opluchting, dat ik de eerste meters weer kon maken”, aldus het voetbaldier uit Sleeuwijk, die uit een echte voetbalfamilie komt. “Van huis uit heb ik de sport meegekregen en mijn vader heeft me nog getraind bij de jeugd van Sleeuwijk. Mijn vader voetbalde in de jeugd bij Unitas en bij Sleeuwijk en mijn jongere broer speelt in de JO17 van Sleeuwijk. Mijn zusje speelt bij de dames 1 van Sleeuwijk”, aldus Koek, die het zelf vooral van zijn inzet, zijn doorzettingsvermogen en harde werken moet hebben.

Blessure

Jenner Koek herinnert zich het moment dat hij de kruisband in zijn knie afscheurde nog goed. “Het gebeurde op 7 september vorig jaar”, weet hij het precies. “In een wedstrijd bij Nivo Sparta in de voorbereiding stond ik rechtsback. Dat was sowieso al bijzonder. Er werd een dieptebal gespeeld en ik ging in de achtervolging in een volle sprint. Op een gegeven moment moest ik draaien. Toen bleef mijn been staan, ik kreeg een duwtje, viel de verkeerde kant op en toen was het klaar”, herinnert Koek zich.

In eerste instantie had hij geen idee wat er aan de hand was en hoopte dat het nog mee zou vallen, maar het werd al snel duidelijk dat het foute boel was met zijn knie. Bij de fysio raadde Erwin Verbruggen hem aan om een scan te laten, terwijl de huisarts het nog even aan wilde kijken.

Scan

“Met dat laatste was ik het niet eens en ik ben de volgende dag teruggegaan naar de huisarts en heb een doorverwijzing geëist om een scan te laten maken.” Die werd gedaan in Breda. Uit de scan kwam een afgescheurde kruisband naar voren en na drie maanden volgde toch een operatie. Toen begon de revalidatie pas echt. Na twee weken kon hij alweer lopen en het duurde acht en halve maand voordat hij weer zijn eerste wedstrijd kon spelen. “Dat was echt wel snel”, stelt Koek, die behandelaar Erwin Verbruggen bij de fysio dankbaar is. In de eerste wedstrijd in de voorbereiding speelde hij een half uur mee tegen Unitas.

Veel geleerd

“Het was geen leuke tijd, maar ik heb tijdens mijn herstel 110 procent gegeven in de sportschool. Op het veld ga je er uiteindelijk weer van genieten als je steeds iets meer mag. Dan wordt je ook beloond. Het een rotperiode, maar ik heb er veel van geleerd.”

Positie

Jenner Koek staan nu links voorin bij Almkerk. “Voor dit seizoen is dat mijn plek, al kan ik in principe op alle plekken voorin spelen.” Na zijn blessure staat hij er niet anders in. “In principe niet”, zegt Koek. “Ik ben juist nog fanatieker en ben nog gretiger om alles in te halen.”

Het sluit goed aan bij de ambities van Almkerk, dat dit seizoen echt mee wil tellen in de zware eerste klasse. “We hebben er een aantal nieuwe spelers bij. Dat zijn allemaal super leuke gasten. In de breedte zijn we ook sterker geworden en hebben meer kwaliteit. Vandaar dat we in de eerste wedstrijden goed voor de dag kwamen. We hebben nu al meer punten dan vorig jaar bij de winterstop. We moeten ook tegen veel onbekende ploegen spelen, dat vind ik wel leuk. Iedereen weet hoe Almkerk vorig seizoen heeft gepresteerd. Ze denken dan ook dat ze makkelijk van ons kunnen winnen. Laat ze dat maar denken. Voor ons is de underdogrol alleen maar gunstig”, stelt Koek.

Zwaar seizoen

“We moeten vol gas geven en ze verrassen. Het is een zwaar seizoen, maar ik heb er wel vertrouwen in. We moeten ons zo snel mogelijk veilig spelen en van daaruit kijken, wat er mogelijk is. Zelf ben ik ook heel ambitieus en zoek graag het hoogst haalbare op. Ik proef die drive ook bij de trainer en de rest van de ploeg. Wij moeten als team presteren, een blok neer zetten en jagen op de punten.”

Persoonlijk doel

Voor zichzelf heeft Jenner Koek nog een persoonlijk doel. “Ik wil dit seizoen minimaal tien doelpunten maken en tien assists geven.”